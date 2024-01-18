В Госдуме назвали неэффективный способ поддержки семей

Депутат Останина: укрепить семьи с помощью запретительных мер невозможно

Укрепить семьи и удержать их от развода невозможно с помощью запретительных мер вроде штрафов за расторжение брака. Необходима комплексная работа со стороны государства, направленная на материальную поддержку семей. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала депутат Государственной Думы России Нина Останина.

«Необходимо предпринимать меры со стороны государства, чтобы материально поддержать семьи. Обеспечивать нормальное жилье, зарплаты, социальные пособия детям. Никогда одиночная мера не работала без комплексной поддержки, потому я за меры, которые стимулировали бы укрепление семьи. Есть еще и общественные меры воздействия», — перечислила политик.

Она подчеркнула, что запретительные меры не способны укрепить семьи, назвала такой способ неэффективным и неуместным.

«Меры вроде штрафов за развод на олигархов, например, не подействуют. Зато у нас огромное количество семей за чертой бедности», — напомнила Останина.

Ранее сообщалось, что депутат Виталий Милонов предложил наказывать россиян за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправкой в зону украинского конфликта. В ответ депутат от ЛДПР Василина Кулиева предложила Милонову подготовить свой законопроект с озвученными им предложениями.