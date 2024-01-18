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08:03, 18 января 2024Мир

В бундестаге подняли вопрос о разработке сценария поражения Украины

Член бундестага ФРГ Гунько поднял вопрос о разработке сценария поражения Украины

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Член бундестага ФРГ Андрей Гунько направил в правительство ФРГ обращение, в тексте которого поднял вопрос о разработке сценариев окончания конфликта на Украине. В письме, с которым ознакомилась «Лента.ру», Гунько спросил у кабмина, в частности, был ли изучен сценарий поражения Украины в конфликте.

«Разрабатывали ли федеральное правительство или его ведомства и подведомственные федеральные органы власти с 24 февраля 2022 года сценарии окончания войны на Украине или поручали ли их (составление сценариев — прим. «Ленты.ру») сторонним организациям (...), и если да, то были ли среди них сценарии, при которых Украина не сможет достичь своих военных целей в отношении России или не сможет восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года?» — говорится в тексте обращения парламентария, опубликованном немецким бундестагом.

Ранее экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес «раскрыл» «самый кошмарный» сценарий развития конфликта на Украине. Он отмечал, у Киева почти закончились боеприпасы. При этом Европа и США не хотят увеличивать их производство. Ходжес добавлял, что Украина рискует лишиться некоторых территорий, поскольку не сможет отразить атаки со стороны России из-за дефицита оружия.

«Всего не хватает — и на многих участках фронта командиры не знают, как долго они смогут удерживать свои позиции», — пояснял Хождес.

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В свою очередь преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт в колонке для CNN писал, что наиболее вероятный сценарий окончания конфликта на Украине заключается в заморозке боевых действий. При этом, по словам эксперта, политическое решение может быть принято через несколько лет.

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      Кирилл Садовский
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