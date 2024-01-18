У членов «Съезда народных депутатов» прошли обыски в нескольких регионах России

Силовики проводят обыски у сторонников Ильи Пономарева в нескольких регионах РФ

Правоохранительные органы проводят обыски у сотрудников организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) (организация признана нежелательной на территории РФ), созданной бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), в нескольких регионах России. Об этом сообщают «Известия».

Следственные мероприятия, в частности, проходят по местам жительства члена партии «Яблоко» и бывшего муниципального депутата Брянской области. Они, по данным силовиков, принимали участие в заседаниях так называемого «Съезда», на котором была принята новая «Конституция России».

Пономарев создал «Съезд народных депутатов» в Польше в 2022 году. В Генпрокуратуре России отмечали, что деятельность сторонников организации угрожает конституционному строю и безопасности страны.

В сентябре 2023 года стало известно, что в отношении Пономарева возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.