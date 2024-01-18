У погибшего в СВО автора «Уральских пельменей» отсудили девять миллионов рублей

Погибшего в СВО автора «Уральских пельменей» Истомина вызвали в суд из-за долга

У погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) автора шоу «Уральские пельмени» Игоря Истомина отсудили девять миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Е1».

55-летний мужчина тайно записался добровольцем и отправился в войска. Он погиб в бою, был посмертно награжден орденом мужества и похоронен с военными почестями в Екатеринбурге.

Ранее Истомин занимался строительным бизнесом. Он взялся за возведение частного коттеджа, однако работы выполнить не сумел. Заказчик обратился в суд с просьбой взыскать с компании Истомина неосновательное обогащение и неустойку.

Суд безуспешно пытался связаться с Истоминым, после чего провел заседание и частично удовлетворил требования 17 мая 2023 года. На следующий день состоялись похороны бойца.

О судебном решении вдова Истомина узнала случайно. Она опасается, что при вступлении в наследство долг может перейти на нее.