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08:52, 18 января 2024Интернет и СМИ

У погибшего в СВО автора «Уральских пельменей» отсудили девять миллионов рублей

Погибшего в СВО автора «Уральских пельменей» Истомина вызвали в суд из-за долга
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

У погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) автора шоу «Уральские пельмени» Игоря Истомина отсудили девять миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Е1».

55-летний мужчина тайно записался добровольцем и отправился в войска. Он погиб в бою, был посмертно награжден орденом мужества и похоронен с военными почестями в Екатеринбурге.

Ранее Истомин занимался строительным бизнесом. Он взялся за возведение частного коттеджа, однако работы выполнить не сумел. Заказчик обратился в суд с просьбой взыскать с компании Истомина неосновательное обогащение и неустойку.

Суд безуспешно пытался связаться с Истоминым, после чего провел заседание и частично удовлетворил требования 17 мая 2023 года. На следующий день состоялись похороны бойца.

О судебном решении вдова Истомина узнала случайно. Она опасается, что при вступлении в наследство долг может перейти на нее.

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      Марина Совина
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