Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 18 января 2024Мир

В Белом доме рассказали об опасениях насчет Северной Кореи

Белый дом: Россия может «радикально» усилить угрозу со стороны Северной Кореи
СюжетСанкции против России:

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия может «радикально» усилить угрозу со стороны Северной Кореи в предстоящее десятилетие. Такое мнение выразил специальный помощник президента США Пранай Вадди, пишет ТАСС.

«То, что мы видим между Россией и Северной Кореей, является беспрецедентным уровнем сотрудничества в военной сфере», — отметил он.

По его словам, американские власти «этого никогда прежде не видели».

Вадди также занимает пост старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Белого дома.

В начале января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты намерены ввести новые санкции против военно-технического сотрудничества России с КНДР и Ираном.

Ранее японское издание Sankei со ссылкой на источники в Сеуле заявили, что недавно испытанная КНДР гиперзвуковая ракета способна поразить крупнейшую стратегическую базу США в Тихом океане, расположенную на острове Гуам. Как отметили журналисты, планирующая боевая часть после отсоединения от носителя развила скорость более десяти чисел Маха.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские военные подавили сигнал GPS на половине территории Польши

      Минобороны рассказало о работающих в зоне СВО российских журналистах

      Жирков оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

      В США прокомментировали создание ядерного оружия Ираном

      В Белом доме рассказали об опасениях насчет Северной Кореи

      Байден высказался о дальнейшей помощи Украине

      Михалков прокомментировал блокировку своего канала на YouTube

      На Украине назвали причину провала контрнаступления ВСУ

      Лавров обсудил с главой МИД Сирии обстановку на Ближнем Востоке

      Медведев прокомментировал победу в четырехчасовом матче на Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше