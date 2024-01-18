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14:02, 18 января 2024Бывший СССР

В Харьковской области назвали число контролируемых ВС России населенных пунктов

Администрация Харьковской области: ВС России контролируют 35 населенных пунктов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России контролируют 35 населенных пунктов в Харьковской области. Такое число назвали в пресс-службе администрации региона, передает РИА Новости.

При этом украинские военные жалуются на рост давления со стороны российских войск на купянском направлении. «Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», — рассказал один из бойцов ВСУ.

Ранее глава украинской администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в двух общинах Купянского района власти проведут обязательную эвакуацию населения.

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