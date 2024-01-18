В Харьковской области назвали число контролируемых ВС России населенных пунктов
Администрация Харьковской области: ВС России контролируют 35 населенных пунктов
Вооруженные силы (ВС) России контролируют 35 населенных пунктов в Харьковской области. Такое число назвали в пресс-службе администрации региона, передает РИА Новости.
При этом украинские военные жалуются на рост давления со стороны российских войск на купянском направлении. «Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», — рассказал один из бойцов ВСУ.
Ранее глава украинской администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в двух общинах Купянского района власти проведут обязательную эвакуацию населения.