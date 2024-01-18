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08:49, 18 января 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об отсутствии связи эвакуированных Киевом жителей с родными

Марочко: эвакуированные Киевом жители Харьковской области теряют связь с родными
СюжетНаселение России:

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Население Харьковской области, эвакуированное Киевом, теряет связь с родственниками, которые находятся в России. Об отсутствии их контактов с родными рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«После начала эвакуации гражданского населения украинской властью с территории так называемых Кондрашевской и Куриловской громад родственники, которые в большей степени находятся на территории РФ, потеряли с ними связь», — сообщил он.

Марочко уточнил, что жители часто предупреждают об изъятии мобильных телефонов и других гаджетов при эвакуации представителями МВД Украины. По его словам, известно о нескольких таких случаях, «но так называемая эвакуация только началась, и данных фактов может быть больше».

Ранее в Харьковской области украинские власти объявили о проведении обязательной эвакуации населения в двух общинах Купянского района. В этих населенных пунктах живет более трех тысяч человек, 279 из которых — дети.

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      Алевтина Запольская
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