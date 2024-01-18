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10:06, 18 января 2024Россия

В регионе России начали применять «новую продуктивную форму работы» с должниками

В Краснодарском крае приставы начали блокировать колеса на автомобилях должников

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Краснодарском крае судебные приставы-исполнители начали блокировать колеса на автомобилях должников. Видеосюжет опубликовала пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону в соцсети «ВКонтакте».

Сетевое издание «Проспект Мира» добавило, что сотрудники ФССП уже опробовали «новую продуктивную форму работы» с автомобилем, собственник которого задолжал более 850 тысяч рублей.

В ФССП отметили эффективность новой меры. «Должник может проигнорировать уведомление на "Госуслугах" или не взять трубку, когда звонит судебный пристав, но теперь (…) ему нужно осмотреть колеса», — пояснили там. Избежать общения с приставами и принимаемых ими мер можно, погасив все долги, напомнили в ФССП.

Ранее в Госдуме предложили привлекать должников к уборке улиц. В нижней палате назвали это «хорошим времяпровождением на свежем воздухе» и отметили, что инициативы связана с дефицитом кадров.

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      Алан Босиков
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