В регионе России начали применять «новую продуктивную форму работы» с должниками

В Краснодарском крае приставы начали блокировать колеса на автомобилях должников

В Краснодарском крае судебные приставы-исполнители начали блокировать колеса на автомобилях должников. Видеосюжет опубликовала пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону в соцсети «ВКонтакте».

Сетевое издание «Проспект Мира» добавило, что сотрудники ФССП уже опробовали «новую продуктивную форму работы» с автомобилем, собственник которого задолжал более 850 тысяч рублей.

В ФССП отметили эффективность новой меры. «Должник может проигнорировать уведомление на "Госуслугах" или не взять трубку, когда звонит судебный пристав, но теперь (…) ему нужно осмотреть колеса», — пояснили там. Избежать общения с приставами и принимаемых ими мер можно, погасив все долги, напомнили в ФССП.

Ранее в Госдуме предложили привлекать должников к уборке улиц. В нижней палате назвали это «хорошим времяпровождением на свежем воздухе» и отметили, что инициативы связана с дефицитом кадров.