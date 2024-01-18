В России удвоили мощность одного из видов авиаракет

МО РФ: боевую часть российской авиационной ракеты увеличили до 800 килограммов

Мощность одного из видов российских авиационных ракет с дальностью 310 километров удвоили, увеличив массу боевой части до 800 килограммов. Об этом гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов доложил главе Минобороны России (МО РФ) Сергею Шойгу, сообщило военное ведомство в Telegram.

В Минобороны рассказали, что глава ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на подмосковном «Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга»). Предприятие производит авиаракеты для Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота России.

Обносов отметил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров. Он также добавил, что конструкторы удешевили ракету.

Заместитель главнокомандующего ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов доложил, что теперь масса боевой части ракеты составляет 800 килограммов, а раньше она несла 450-килограммовую боевую часть.

Глава Минобороны подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы таких ракет было «в достаточном количестве».

В июне гендиректор концерна «Гранит-Электрон» (входит КТРВ) Игорь Пономарев сообщил, что предприятие модернизирует головки самонаведения для ракет с учетом опыта их применения в ходе специальной военной операции.