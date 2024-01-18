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15:27, 18 января 2024Среда обитания

В российском городе табличку для незрячих повесили выше человеческого роста

В детском саду Воронежа табличку для незрячих вывесили над дверью

Фото: leungchopan / Shutterstock / Fotodom

В центре Воронежа в новом детском саду «Центр развития ребенка-детский сад № 103» табличку для слабовидящих и незрячих повесили выше человеческого роста — она расположена над дверью на высоте, на которой до нее невозможно дотянуться. На это обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

Детский сад открыл филиал по адресу улица 9 Января, 68/1, корпус 2. Отмечается, что сад к настоящему времени официально не открыт. Жильцы соседних домов считают, что в Министерстве образования при приемке здания заметили бы табличку, которую вывесили ранее.

Ранее в Орле в школе во время урока школьный кабинет затопило кипятком. Детей отпустили по домам. Выяснилось, что инцидент произошел из-за коммунальной аварии, задевшей 47 многоквартирных домов и два детских сада. В мэрии города заверили, что проблему в школе решили очень быстро. Специалисты устранили течь, закупили материалы, поменяли стояк и снова запустили отопление.

Ранее из-за аварии в Чите в детском саду № 87 температура упала до минус 14 градусов. В связи с этим родителей воспитанников учреждения попросили одевать детей теплее и использовать пижамы во время дневного сна.

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      Мария Черкасова
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