В российском городе табличку для незрячих повесили выше человеческого роста

В детском саду Воронежа табличку для незрячих вывесили над дверью

В центре Воронежа в новом детском саду «Центр развития ребенка-детский сад № 103» табличку для слабовидящих и незрячих повесили выше человеческого роста — она расположена над дверью на высоте, на которой до нее невозможно дотянуться. На это обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

Детский сад открыл филиал по адресу улица 9 Января, 68/1, корпус 2. Отмечается, что сад к настоящему времени официально не открыт. Жильцы соседних домов считают, что в Министерстве образования при приемке здания заметили бы табличку, которую вывесили ранее.

Ранее в Орле в школе во время урока школьный кабинет затопило кипятком. Детей отпустили по домам. Выяснилось, что инцидент произошел из-за коммунальной аварии, задевшей 47 многоквартирных домов и два детских сада. В мэрии города заверили, что проблему в школе решили очень быстро. Специалисты устранили течь, закупили материалы, поменяли стояк и снова запустили отопление.

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