В российском регионе в крещенских купелях нашли кишечную палочку

В Воронежской области в крещенских купелях обнаружили кишечную палочку

В Воронежской области в двух крещенских купелях обнаружили повышенное содержание кишечной палочки. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего не соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям признали воду в семи купелях. В Роспотребнадзоре порекомендовали воздержаться от купания в купелях из списка, опубликованного на сайте, а также не использовать родниковую воду для питья.

Ранее региональное управление МЧС России сообщило, что в Воронежской области подготовлена 121 специально оборудованная крещенская купель. Также был обнародован их список.

17 января власти Белгородской области рекомендовали жителям региона отказаться от купания на Крещение. Глава приграничного с Украиной региона Вячеслав Гладков назвал купание «вопросом безопасности» в связи с массовостью мероприятия. «Есть ли необходимость поберечь себя, своих близких, не посещая? С моей точки зрения — есть», — добавил он.

