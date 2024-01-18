В Совфеде объяснили первую с начала СВО попытку ВСУ атаковать Ленобласть

Джабаров: после деблокады Ленинграда Петербург впервые пытались атаковать

Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь атаковать с помощью беспилотника Санкт-Петербург в ночь на четверг, 18 января, впервые после начала спецоперации (СВО) и полной деблокады Ленинграда предприняли «попытку вновь бомбить Северную столицу России». Об этом, объясняя действия Киева, написал сенатор Владимир Джабаров в Telegram-канале.

«И опять это делают нацисты. Правда теперь неонацисты из Украины. Но за ними "торчат уши" современных нациков из Германии, Франции, Чехии, Польши и еще десятка стран НАТО», — написал парламентарий. По его мнению, беспилотник по сути «готовился бомбить» город на Неве.

Украина впервые с начала спецоперации атаковала с помощью беспилотника Ленинградскую область — это произошло в ночь на 18 января. На фоне попытки атаки международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер». В Минобороны тогда заявили об одном пораженном беспилотном устройстве.

При этом, согласно неофициальным данным, пытавшихся атаковать Ленобласть беспилотников было два. Один беспилотник нашли в пяти километрах от берега на льду Финского залива, другой — на территории морского порта в Кировском районе города. Предварительно, один из беспилотников летел со стороны Украины — его фиксировали в Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областях. Целью сбитого над Ленинградской областью беспилотника назвали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Для его поражения дрон ВСУ нес три килограмма взрывчатки.

18 января 1943 года — 81 год назад — в ходе операции «Искра» были освобождены Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера, что позволило восстановить сухопутную связь Ленинграда с остальной территорией страны. «Искра» стала переломным моментом битвы за Ленинград, впоследствии город освободили от блокады — это произошло через год, 27 января 1944 года.