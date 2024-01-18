Вложения в одну из ключевых отраслей российской экономики упали

«Ъ»: инвестиции в российскую лесную промышленность упали на 11,3 %

По итогам первых девяти месяцев 2023 года суммарный объем инвестиций российских предприятий, задействованных в лесной промышленности, упал на 11,3 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го, до уровня почти в 128 миллиардов рублей. О снижении вложений в одну из ключевых отраслей экономики РФ сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков организации «Рослесинфорг».

Показатель января-сентября также оказался меньше уровней аналогичных периодов 2021 и 2020 годов — на 2 и 25 процентов соответственно, уточнили эксперты. По итогам первых девяти месяцев 2023-го наибольшую инвестиционную активность продемонстрировали производители бумаги (86,9 миллиарда рублей вложений).

В число лидеров по этому показателю также вошли деревообработчики (22,4 миллиарда) и переработчики древесины, добавил директор «Рослесинфорга» Павел Чащин. В то же время подавляющая часть капиталовложений предприятий лесного комплекса пошла на приобретение оборудования. На эту продукцию пришлось в общей сложности 91,6 миллиарда рублей (71,7 процента от общего объема), заключили в отраслевой организации.

Снижение инвестиций в российскую лесную промышленность происходило на фоне резкого падения суммарного объема экспорта отечественных пиломатериалов за рубеж. Так, по итогам первых двух месяцев 2023 года показатель снизился на 23,5 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. За январь-февраль из страны вывезли в общей сложности 2,6 миллиона кубометров пиломатериалов. На этом фоне в «Рослесинфорге» прогнозировали, что по итогам всего 2023 года экспорт пиломатериалов и круглого леса из РФ упадет на семь процентов, до 25 миллионов кубов.