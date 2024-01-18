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09:36, 18 января 2024Ценности

Возлюбленная Тимати показала фигуру в нижнем белье

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель показала фигуру с разных сторон, позируя в ванной. Она запечатлела себя в нижнем белье голубого цвета, надев топ на тонких лямках и трусы с глубокими вырезами на бедрах.

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Кроме того, девушка примерила подобный наряд абрикосового оттенка и отдельно розовый топ, отметив, что также приобрела несколько комплектов белья данного фасона в базовых тонах.

В декабре 2023 года Иванова в откровенном наряде прокатилась на лошади. На размещенных кадрах она предстала на фоне моря и песка, сидя верхом на лошади в бикини оранжевого цвета.

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      Карина Черных
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