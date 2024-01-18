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23:00, 18 января 2024Интернет и СМИ

Названа возможная причина возвращения комика Гудкова в Россию

Продюсер Рудченко: комик Гудков мог вернуться в Россию для реализации проектов
Александр Гудков

Александр Гудков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российский юморист, бывший участник шоу «Comedy Woman» на ТНТ и телеведущий Александр Гудков вернулся в Россию, преследуя «стратегическую цель». Такую возможную причину в беседе с News.ru назвал продюсер Павел Рудченко.

Он предположил, что Гудков надеется реализовать какие-то проекты в России и для этого встречался в Москве с руководством телеканалов.

Также Радченко допустил, что визит комика может быть связан с миграционными вопросами, связанными с регистрацией в другой стране или решением налоговых или имущественных вопросов. При этом он исключил приезд Гудкова в Москву ради корпоративов.

18 января сообщалось, что Александр Гудков был замечен в аэропорту Шереметьево в Москве.

Гудков покинул Россию в конце 2022 года. Сообщалось, что он переехал в Турцию, а позднее — в Узбекистан. В сентябре 2022 года на комика написали заявление в прокуратуру. Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков попросил возбудить против Гудкова уголовное дело из-за его клипа «Я узкий». В нем комик спародировал музыкальную композицию певца SHAMAN «Я русский».

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      Марина Совина
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