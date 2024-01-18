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20:15, 18 января 2024Бывший СССР

Залужный вновь пропустил встречу Военного комитета НАТО

Главком ВСУ Залужный вновь пропустил встречу Военного комитета НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный вновь пропустил встречу начальников генштабов армий стран НАТО, несмотря на анонс его участия ранее. Об этом стало известно из доклада главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра по итогам двухдневной встречи, сообщает РИА Новости.

По его словам, во время первого заседания Совета НАТО-Украина на уровне начальников штабов коллег «в курс дела по оперативной ситуации» вводил военный представитель республики при Североатлантическом альянсе генерал-майор Сергей Салкуцан.

До этого Залужный отказывался от выступления перед Военным комитетом НАТО в мае 2023 года. Тогда главком ВСУ не смог принять участие в заседании, сославшись на напряженную ситуацию на фронте.

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