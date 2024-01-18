Женщина купила винтажное платье и нашла в секретном кармане таинственную записку

В США женщина купила платье XIX века и нашла в потайном кармане секретный код

Жительница США нашла в винтажном платье XIX века спрятанную в потайном кармане записку с таинственным кодом. Об этом сообщает CNN.

Коллекционер исторической одежды Сара Риверс Кофилд в 2013 году купила в антикварном магазине острова Мэн платье, которое она примерно датировала 1880-ми годами. Наряд прекрасно сохранился, несмотря на возраст: серый шелк, кружево и металлические пуговицы были в полном порядке. Кофилд отдала за платье 100 долларов.

Спустя некоторое время женщина обнаружила возле лифа платья секретный карман. Рядом была пришита бирка с фамилией владелицы — Беннетт, — а внутри лежало две страницы бумаги, исписанные странным набором слов. «Бисмарк, опустить, листву, доллар, банку, Калгари, Куба, снять охрану, опровергнуть, утка, Фэган», — значилось в первых четырех строчках. Кофилд поняла, что имеет дело с шифром. Не сумев расшифровать его самостоятельно, женщина завела блог, в котором вместе с читателями пыталась понять, что значит загадочный набор слов. Вскоре она, потеряв надежду найти ответ, оставила попытки.

Однако некоторые энтузиасты продолжали искать разгадку кода. В 2018 году Уэйн Чан, исследователь из Университета Манитобы в Канаде, наткнулся на код в интернете. Он перебрал 170 книг о шифровке, но не нашел ключа. Через несколько месяцев он сдался, но спустя несколько лет начал исследовать эпоху телеграфа, в том числе коды погоды, использовавшиеся в то время в Северной Америке. Благодаря этим знаниям в начале 2023 года Чан совершил прорыв. Он понял, что закодированные сообщения на самом деле были прогнозом погоды. Прогноз был зашифрован не ради секретности, а потому что это позволяло синоптикам сокращать сводки погоды до нескольких слов.

В эпоху телеграфа такая стенография была дешевле, чем отправка сообщения с большим количеством слов и показаний температуры. Каждое слово представляло метеорологические переменные, такие как температура, скорость ветра и атмосферное давление в определенном месте и в определенное время суток. Чан выяснил, что в записке был зашифрован прогноз на 27 мая для железнодорожной станции Бисмарк.

Ранее сообщалось, что в Великобритании покупатели дважды вернули в благотворительный магазин картину, на которой изображена девочка с жутким взглядом. Когда фотография портрета попала в соцсети, многие пользователи сравнили изображенную на нем девочку с проклятой куклой или ребенком-призраком из фильмов ужасов.