Женщина-вождь из Бразилии помолилась на сессии форума в Давосе и попала на видео

На сессию форума в Давосе пригласили женщину-вождя племени из Бразилии

На сессию форума в Давосе пригласили женщину-вождя проживающего в Бразилии племени Яванава, сообщает агентство РБК, опубликовавшее видео с ее участием в своем Telegram-канале. Женщина помолилась и попала в объектив камеры.

Отмечается, что Путанни Яванава является одной из первых женщин, принявших духовное посвящение от старейшин. На форуме вождь в традиционном одеянии и с выкрашенным коричневой краской лицом произнесла молитву за единство, потирая при этом ладони, после чего прошла вдоль участников сессии, выдыхая каждому в лоб воздух через свои руки.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, также участвующая в форуме заявила, что глобальный ВВП в 2023 году вырос сильнее, чем ожидалось, а «мировая экономика оказалась удивительно устойчивой». По ее словам, такая тенденция позитивно повлияет на динамику ВВП и в 2024 году.