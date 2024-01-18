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13:50, 18 января 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club высказался об эмиграции

Юморист Роман Попов заявил, что мог бы жить в Испании

Кадр: «Не Пруст» / YouTube

Популярный российский актер и юморист, экс-резидент шоу Comedy Club на телеканале ТНТ Роман Попов заявил, что мог бы жить в Испании. Об эмиграции он порассуждал в видео, доступном на YouTube-канале «Не Пруст».

На вопрос о том, где бы артист мог жить, помимо России, он назвал одно иностранное государство. «Испания. Канарские острова, остров Тенерифе», — раскрыл звезда Comedy Club.

Ранее о возможном отъезде из страны высказался известный комик Костя Пушкин. Он заявил, что не собирается уезжать из России.

До этого Попов заявил, что пока не хочет возвращаться в Comedy Club. Он допустил, что может снова стать участником проекта, если у него появится такое желание. По словам актера, один из основателей проекта Гарик Мартиросян всегда рад ему в шоу.

В 2013 году Попов вместе с другим юмористом, Оганесом Григоряном выступили в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ дуэтом под названием «20:14». Они стали победителями проекта, после чего комиков пригласили стать участниками Comedy Club. Также Попов был ведущим Comedy radio. Позднее юморист сыграл в сериале «Полицейский с рублевки» и других проектах на ТНТ.

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