Байден простил студентам задолженность

Байден распорядился списать долги студентов в размере пяти миллиардов долларов

Президент США Джо Байден распорядился списать долги студентов за обучение в размере пяти миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, в результате кредитной амнистии будут списаны долги 74 тысяч студентов, участвующих в правительственных программах погашения кредитов в счет будущих доходов. Издание отмечает, что решение принято с учетом предстоящих президентских выборов в США.

«Моя администрация способна оказать помощь этим заемщикам — и миллионам других — благодаря изменениям, которые мы внесли в неработающие программы студенческих кредитов», — заявил Байден. При этом его первоначальный план предусматривал списание студенческих кредитов на сумму до 20 тысяч долларов примерно для 40 миллионов американцев.

В августе 2022 года Байден объявил, что правительство США поможет в погашении кредитов на обучение бывшим студентам колледжей, обремененных долгами. После этого шесть штатов США обратились в суд с обвинениями в адрес президента.

В ноябре 2022 года федеральный судья в Техасе Марк Питтман признал неконституционным план Байдена. Он постановил, что программа является «неконституционным осуществлением законодательной власти Конгресса и должна быть отменена».