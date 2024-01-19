Боец ВС России сообщил о поражении складов ВСУ в глубоком тылу FPV-дронами

РИА Новости: ВС России уничтожили FPV-дронами склады ВСУ в глубоком тылу

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинские склады, располагавшиеся в глубоком тылу, ударом FPV-дронов. О поражении целей сообщил военнослужащий группировки войск «Юг», передает РИА Новости.

«Часть объектов были заранее выявлены с помощью средств разведки и РЭБ, иные были обнаружены операторами FPV-дронов во время полета в режиме свободной охоты», — рассказал боец.

В результате удара уничтожены два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) и один блиндаж. Дроны несли на себе боевую часть массой 2,5 килограмма.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в период с 13 по 19 января российские силы применили авиационные ракетные комплексы «Кинжал» для атаки по выявленным целям. В ведомстве отметили, что все цели были поражены.