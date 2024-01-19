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16:38, 19 января 2024Мир

В России дали совет призвавшему расстреливать за пересечение границы политику

Депутат Чепа: Европа сама виновата в проблемах с мигрантами

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Финскому политику Яри Налли, призвавшему расстреливать людей за незаконное пересечение границы страны, следует пройти курс лечения. Такой совет в разговоре с «Лентой.ру» ему дал депутат Государственной Думы России Алексей Чепа. Он также добавил, что Европа сама виновата в проблемах с мигрантами.

«Странное заявление, нормальному человеку такое прийти в голову не может. Мало было людей российской национальности, которые пытались незаконно пересечь границу Финляндии. [Проблема с мигрантами в Европе связана с] миграционной политикой, которую проводили европейцы. Границу переходили, как правило, граждане африканского континента, проблемы которым создавала сама же Европа», — подчеркнул депутат.

Он также рекомендовал политику пройти курс лечения. «Другое ему посоветовать трудно», — заключил Чепа.

Ранее стало известно, что представитель финской правой партии «Истинные финны» Яри Налли предложил расстреливать людей, незаконно пересекающих границу с Финляндией.

Также сообщалось, что пограничная служба Финляндии построит дополнительные ограждения на границе с Россией.

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