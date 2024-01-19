Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 19 января 2024Мир

Финский политик предложил расстреливать пересекающих границу без разрешения

Партия «Истинные финны» призвала расстреливать незаконно пересекающих границу

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Представитель финской правой партии «Истинные финны» Яри Налли предложил расстреливать людей, незаконно пересекающих границу с Финляндией. Об этом сообщает газета Iltalehti.

«Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться», — написал политик в своих соцсетях.

Отмечается, что затем Налли удалил соответствующие публикации, сославшись на то, что они отражают его личное мнение и не являются политическим призывом.

Ранее стало известно, что пограничная служба Финляндии построит дополнительные ограждения на границе с Россией. Где именно будут установлены новые ограничения, которые призваны не допустить незаконного проникновения, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Нефтебазу под Брянском атаковал дрон ВСУ. Горят резервуары с бензином, на место прибыл пожарный поезд

      Экс-министр предостерег Киев от фатальной ошибки в случае активной обороны ВСУ

      Жители Севастополя остались без воды

      Россиянин выпил неизвестный порошок в самолете, устроил дебош и попал на видео

      Российские следователи объявили в международный розыск украинского командира

      Российский доброволец из Литвы погиб в Донбассе

      Спасатели прыгнули в ледяную воду за провалившейся под лед собакой

      В Кремле высказались о возобновлении зерновой сделки

      В азиатской стране обнаружили крупные залежи «металла будущего»

      Бывший российский адвокат получил семь лет колонии по делу о мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше