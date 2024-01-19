Финский политик предложил расстреливать пересекающих границу без разрешения
Партия «Истинные финны» призвала расстреливать незаконно пересекающих границу
Представитель финской правой партии «Истинные финны» Яри Налли предложил расстреливать людей, незаконно пересекающих границу с Финляндией. Об этом сообщает газета Iltalehti.
«Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться», — написал политик в своих соцсетях.
Отмечается, что затем Налли удалил соответствующие публикации, сославшись на то, что они отражают его личное мнение и не являются политическим призывом.
Ранее стало известно, что пограничная служба Финляндии построит дополнительные ограждения на границе с Россией. Где именно будут установлены новые ограничения, которые призваны не допустить незаконного проникновения, не уточняется.