Финский политик предложил расстреливать пересекающих границу без разрешения

Партия «Истинные финны» призвала расстреливать незаконно пересекающих границу

Представитель финской правой партии «Истинные финны» Яри Налли предложил расстреливать людей, незаконно пересекающих границу с Финляндией. Об этом сообщает газета Iltalehti.

«Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться», — написал политик в своих соцсетях.

Отмечается, что затем Налли удалил соответствующие публикации, сославшись на то, что они отражают его личное мнение и не являются политическим призывом.

Ранее стало известно, что пограничная служба Финляндии построит дополнительные ограждения на границе с Россией. Где именно будут установлены новые ограничения, которые призваны не допустить незаконного проникновения, не уточняется.