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11:45, 19 января 2024Культура

Дочь Урганта стала актрисой

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе снялась в фильме Tendaberry

Фото: @e_ttg

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе стала актрисой. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник»

23-летняя Кикнадзе приняла участие в съемках малобюджетного фестивального фильма Tendaberry. По данным канала, сюжет картины разворачивается вокруг героини в исполнении падчерицы Урганта по имени Дакота. Девушка переживает разлуку с возлюбленным, который уехал на Украину, чтобы быть рядом с больным отцом. «Дакота с тревогой ориентируется в своей опасной новой реальности, выживая самостоятельно в Нью-Йорке», — говорится в публикации.

В ноябре стало известно, что 67-летний отец Ивана Урганта актер Андрей Ургант женился. Избранницей артиста стала его давняя знакомая по имени Елена, которая моложе его на 21 год.

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      Варвара Кошечкина
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