67-летний отец Ивана Урганта женился

67-летний отец Ивана Урганта Андрей Ургант женился на давней знакомой

67-летний отец российского телеведущего Ивана Урганта, актер Андрей Ургант женился. Об этом артист рассказал в разговоре с «Леди Mail.ru».

Избранницей артиста стала его давняя знакомая по имени Елена, которая моложе его на 21 год. Ургант-старший познакомился с ней еще в 2000-х. По его словам, ему стоило жениться на женщине еще тогда. К слову, 46-летняя супруга актера родилась с ним в один день, 28 ноября, что, по словам Урганта-старшего, сильно сокращает расходы на проведение праздника.

«С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно. Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно. Невольно напрашиваются вопросы: может, он тяжко болен, или психопат, или, того хуже, он ест своих жен?» — поделился артист.

С бывшей возлюбленной Еленой Романовой актер состоял в отношениях на протяжении 10 лет, однако пара так и не узаконила свои отношения. В 2019 году Ургант-старший расстался с Романовой, а спустя время она забеременела от другого мужчины.

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