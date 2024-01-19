Эксперт по видеофиксации назвал спорный момент при штрафе за новое нарушение ПДД

Эксперт Шухман: при штрафах за проезд трамвайных остановок есть спорные моменты

При оформлении штрафов за проезд трамвайных остановок без остановки перед общественным транспортом есть спорные моменты. Об этом заявил эксперт по видеофиксации Григорий Шухман, его слова приводит «Коммерсантъ».

О том, что камеры московского Центра организации дорожного движения начали фиксировать новое нарушение ПДД, стало известно ранее, 18 января.

По словам Шухмана, камера может зафиксировать тот момент, когда водитель на скорости проедет мимо тормозящего трамвая, но двери общественного транспорта будут закрыты. «Если водитель будет подъезжать к трамваю на скорости, то в случае попытки затормозить, когда только загорается табло, он может не успеть это сделать там, где положено», — назвал возможный спорный момент эксперт.

В свою очередь, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов предложил для большей ясности устанавливать светофоры прямо у автобусных остановок, чтобы водители точно знали о необходимости остановки.

Ранее часть россиян предупредили о необходимости заменить водительские права.