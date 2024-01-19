Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:14, 19 января 2024Экономика

Германию сравнили с усталым человеком

Глава Минфина ФРГ Линднер: Германия — усталый человек после короткой ночи
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Unsplash

Сегодняшнее экономическое положение Германии позволяет сравнить ее с «усталым человеком после короткой ночи». Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, сообщает ТАСС.

Заявление министра стало ответом на сравнение ФРГ с «больным человеком Европы». Такой ярлык в отношении страны использовали в начале XXI века, когда в Германии росла безработица и снижались экспортные поставки.

Вновь проводить подобные параллели эксперты начали в 2023 году. Тема приобрела актуальность на фоне прогноза аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) — о том, что Германия, вероятнее всего, станет единственной из стран «Большой семерки», чей ВВП по итогам 2023 года снизится.

В данный момент экономика Германии находится в кризисе. По данным федерального статведомства страны, ее ВВП в прошлом году снизился на 0,3 процента год к году, а в конце 2023-го страна столкнулась с рецессией.

При этом глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал применение таких ярлыков в отношении ФРГ неверным. По его прогнозам, в 2024 году ситуация наладится и экономические показатели Германии пойдут в рост.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Гособвинение запросило срок для обвиняемой в терроризме Треповой

      Россиянин Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

      ФСБ задержала украинца за контрабанду военной продукции в российском регионе

      Кушанашвили рассказал о самом провальном выступлении на ТВ

      На Украине заявили о применении Россией ракеты П-35

      Уклонившегося от дрона-камикадзе российского бойца захотели наградить

      Российские войска прорвались в жилую застройку Авдеевки

      В Германии наградят критиковавшего СВО бывшего главного раввина Москвы

      Алек Болдуин лично взялся за рекламу неликвидного особняка

      Производителю F-16 и HIMARS предложили инвестировать в оборону Литвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше