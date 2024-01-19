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12:45, 19 января 2024Силовые структуры

К делу о взрыве телефонной зарядки в руках российской школьницы подключилась ФСБ

ФСБ работает на месте взрыва в Иркутской области, в котором пострадала школьница

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Тяжесть полученных травм школьницы из Иркутской области не соответствует возможной силе взрыва зарядки от телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По данным канала, в результате хлопка кухня в доме семьи также получила сильные повреждения — была уничтожена мебель, техника и выбиты стекла. Сейчас на месте взрыва работают сотрудники ФСБ, родителей девочки опрашивают.

Известно, что школьница играла в онлайн-игру на кухне, пока ее телефон был на зарядке. В какой-то момент в доме раздался взрыв. Прибежавшие на место ЧП члены семьи обнаружили девочку, лежащую на полу в крови. Ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего»).

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      Олеся Мицкевич
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