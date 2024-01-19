Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 19 января 2024Мир

Китай и США призвали Пакистан и Иран к деэскалации

Bloomberg: Китай и США призвали Пакистан и Иран к деэскалации конфликта

Фото: Vahid Salemi / AP

Официальные представители Госдепартамента США и Министерства иностранных дел (МИД) Китая призвали Иран и Пакистан к деэскалации конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

В связи с обострением палестино-израильского конфликта ряд стран призвал к снижению напряженности между Исламабадом и Тегераном. Самыми эффективными оказались просьбы от китайских и американских политиков. «Мы неоднократно говорили, что Иран — наш друг», — заявила пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч после комментариев Мао Нин и Мэтью Миллер (китайского и американского представителей соответственно).

Ранее сообщалось, что с похожими просьбыми на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и Пакистана выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал обе стороны проявить сдержанность и решать конфликт мирным путем.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Взорвавшую военкора Дарью Трепову требуют посадить на 28 лет. Организаторами теракта считают спецслужбы Украины

      Сложности с глобальными цепочками поставок назвали новой нормой

      Названа соперница 16-летней россиянки по четвертому кругу Australian Open

      Названа заимствованная у России стратегия ВСУ

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Стилистка раскрыла россиянкам способы сберечь укладку под шапкой

      Трое человек пострадали в результате стрельбы в Германии

      Минобороны опубликовало первую после взятия Веселого в ДНР карту спецоперации

      В США обеспокоились блокировкой помощи Украине в случае переизбрания Трампа

      В России оценили риски исчезновения бюджетных вин из Италии и Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше