Китай и США призвали Пакистан и Иран к деэскалации

Bloomberg: Китай и США призвали Пакистан и Иран к деэскалации конфликта

Официальные представители Госдепартамента США и Министерства иностранных дел (МИД) Китая призвали Иран и Пакистан к деэскалации конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

В связи с обострением палестино-израильского конфликта ряд стран призвал к снижению напряженности между Исламабадом и Тегераном. Самыми эффективными оказались просьбы от китайских и американских политиков. «Мы неоднократно говорили, что Иран — наш друг», — заявила пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч после комментариев Мао Нин и Мэтью Миллер (китайского и американского представителей соответственно).

Ранее сообщалось, что с похожими просьбыми на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и Пакистана выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал обе стороны проявить сдержанность и решать конфликт мирным путем.