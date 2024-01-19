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03:25, 19 января 2024Мир

Китай обвинили в сокрытии информации о начале пандемии COVID-19

WSJ: китайские власти две недели скрывали начало пандемии COVID-19

Фото: Alessandro Diviggiano / Reuters

Один из китайских исследователей загрузил почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2 за две недели до того, как Пекин официально объявил о распространении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Министерства здравоохранения США, переданные палате представителей.

Отмечается, что 28 декабря 2019 года доктором Лили Рен из Пекинского института биологии патогенов была загружена почти полная последовательность структуры SARS-CoV-2 в базу данных, которой управляет американское правительство. В то время власти КНР называли вспышку заболевания в Ухане «неизвестной пневмонией». По данным издания, рынок морепродуктов Хуанань, где, по предварительным данным, и началась вспышка, все еще был открыт. Пекин поделился данными о SARS-CoV-2 со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) только 11 января 2020 года.

Автор материала добавил, что эти две недели могли бы сыграть «решающую роль» в понимании способа распространения COVID-19. Кроме того, врачи могли бы вовремя разработать и распространить медицинские рекомендации, пишет издание. Также, по словам автора, раньше могла бы начаться работа над вакциной.

В марте 2023 года директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что существует две основные версии об источнике коронавирусной инфекции COVID-19 — это ее естественное происхождение и утечка из лаборатории. Она подчеркнула, что Китай не сотрудничал с США в полной мере, что затрудняет выявление истинных причин распространения инфекции.

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      Марина Совина
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