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16:01, 19 января 2024Мир

Китай призвал хуситов прекратить нападения в Красном море

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин: хуситы должны прекратить атаки

Фото: Houthi Military Media / Handout / Reuters

Китай призвал йеменских шиитских ополченцев-хуситов прекратить нападения в Красном море, а также не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, его цитирует Tagesschau.

«Мы призываем положить конец угрозам в отношении гражданских судов, чтобы обеспечить бесперебойную работу глобальных цепочек производства и поставок, а также международный торговый порядок», — отметила дипломат.

Она также добавила, что главным приоритетом является прекращение конфликта в секторе Газа, из-за которого боевые действия распространяются на весь регион Ближнего Востока.

Ранее хуситы пообещали свободный проход судам России и Китая в Красном море, так как они не связаны с Израилем.

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      Максим Габриелян
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