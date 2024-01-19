Лишившая жизни малолетнего сына в СИЗО россиянка получила 15 лет колонии

Суд в Брянске приговорил к 15 годам колонии мать, убившую своего ребенка в СИЗО

Суд в Брянске приговорил к 15 годам колонии общего режима 26-летнюю женщину, которая во время содержания в СИЗО нанесла своему малолетнему ребенку несовместимые с жизнью травмы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Лишившую сына жизни мать признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Ранее она уже была судима за употребление наркотических средств, а также проходила в качестве обвиняемой по делу о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, 27 августа 2023 года подсудимая, находясь в камере следственного изолятора, схватила своего плачущего полуторамесячного сына и несколько раз ударила его телом и головой об пол. Мальчик не выжил. Во время заседания женщина, получившая срок, признала свою вину и призналась, что после рождения ребенка часто задумывалась о том, чтобы расправиться с ним.

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