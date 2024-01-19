Министерство обороны Армении начало расследование перехода овец в Азербайджан

Минобороны Армении: органы изучат обстоятельства перехода овец в Азербайджан

На границе Армении и Азербайджана за последнее время не зафиксировано инцидентов с нарушением режима прекращения огня, но компетентные органы Министерства обороны в Ереване изучат обстоятельства перехода овец на азербайджанскую сторону. О начале ведомственного расследования в разговоре с Armtimes заявил официальный представитель Минобороны республики Арам Торосян.

«Обстоятельства перехода овец на азербайджанскую сторону в настоящее время изучаются компетентными органами. Соответствующее подразделение Минобороны будет отслеживать публикации в прессе, относящиеся к отрасли, и комментировать или реагировать на них в зависимости от необходимости и целесообразности», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее в армянских СМИ стали появляться сообщения, что злоумышленники из Азербайджана незаконно пересекли границу, украли из села Аравус Сюникской области Армении овец, а затем покинули страну.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе. По мнению Еревана, действия Баку противоречат всей логике переговоров и мирного процесса.