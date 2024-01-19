Московские таможенники нашли в посылке ритуальную флейту из человеческой кости

Таможенники нашли в посылке из Германии флейту буддистов из человеческой кости

В Москве таможенники нашли в посылке ритуальную флейту буддистов из человеческой кости. Об этом «Ленте.ру» сообщили ФТС России.

По данным ведомства, сотрудники сканировали почтовую посылку, которая приехала из Германии. В документах было сказано, что это музыкальный инструмент. Однако инспекторы извлекли завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом.

Экспертиза показала, что это ритуальный Канглинг — используется в тибетской практике для обряда чод. Его изготавливают из человеческих костей и обтягивают кожей. Отмечается, что это был современный экземпляр, не являющийся культурной или палеонтологической ценностью.

Сейчас Канглиг находится в МВД России.

Ранее стало известно, что в Большом порту Петербурга сотрудники таможни и ФСБ изъяли контейнер с тонной кокаина стоимостью 11 миллиардов рублей.