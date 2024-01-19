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12:37, 19 января 2024Из жизни

Мстительная женщина попыталась обокрасть бывшего жениха из-за отмены свадьбы

В Великобритании женщина попыталась обокрасть разорвавшего помолвку жениха

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании попыталась обокрасть бывшего бойфренда после того, как он разорвал с ней помолвку. Об этом сообщает Manchester Evening News.

31-летняя Розмари Лай из города Манчестер познакомилась с мужчиной в 2017 году на сайте знакомств. В 2018 году возлюбленный сделал женщине предложение. Мужчина обеспечивал невесту и всегда оплачивал совместные путешествия. После предложения руки и сердца Лай занялась поиском места проведения свадьбы. Отмечается, что она выбирала дорогие заведения. Она знала, что жених унаследовал деньги и недвижимость от бабушки, поэтому считала, что он сможет оплатить мероприятие любого масштаба.

Однако мужчина заявил, что дорогие заведения ему не по карману, и попросил невесту искать места подешевле. В конце концов из-за разногласий он принял решение отменить свадьбу и расстаться с женщиной. После разрыва он стал жертвой мошенничества и в результате потерял три тысячи фунтов стерлингов (334 тысячи рублей). Психическое здоровье мужчины ухудшилось, и он попал в больницу. Несмотря на это, мстительная невеста не стала поддерживать бывшего возлюбленного, а решила наказать его за то, что он разорвал с ней отношения.

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Лай начала присылать мужчине поддельные письма от судебных приставов, в которых говорилось, что он должен выплатить более 63 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей). Все выплаты были связаны с несостоявшейся свадьбой. Письма приходили мужчине в течение трех лет, пока он не раскрыл правду и не обратился в суд с заявлением на Лай.

Женщина признала себя виновной по одному пункту обвинения в мошенничестве и трем пунктам обвинения в изготовлении или поставке материалов для совершения мошеннических действий. Ее приговорили к тюремному заключению сроком на два года и три месяца.

Ранее сообщалось, что в США задержали сиделку, которая украла банковскую карту у долгожительницы и отправилась по магазинам. Сиделка отвергла обвинения.

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