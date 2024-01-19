Названы города-призраки России

Tutu: Кадыкчан, Хальмер-Ю и Финвал являются городами-призраками России

В России нашли семь населенных пунктов, в которых прежде кипела жизнь, а сейчас они находятся в заброшенном состоянии, так как в них не осталось ни одного жителя. Подробнее о городах-призраках рассказали эксперты сервиса путешествий Tutu, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Многие из заброшенных мест расположены в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Одним из них является поселок Кадыкчан в Магаданской области, оставленный в 2000-х годах. Во времена СССР там находилось крупное предприятие по добыче угля, функционировавшее вплоть до взрыва на шахте в 1990-х годах. После закрытия предприятия рабочие стали покидать поселок. Сейчас Кадыкчан представляет собой несколько пустых домов с разрушенными стенами.

Другой названный сервисом город-призрак — Иультин на Чукотке. Поселок стал местом притяжения рабочих в 1930-х годах, когда там обнаружили крупное месторождение различных металлов. Но в 1990-х добыча прекратилась, и немногочисленные жители уехали оттуда. Благодаря холоду и удаленности от других населенных пунктов Иультин хорошо сохранился и напоминает место, застывшее во времени. В данный момент туда организовывают экскурсии из Анадыря.

Пример города-призрака в Якутии — Ыныкчан, где в 1930-х начали разрабатывать месторождение золота. Образовавшийся поселок быстро развивался, в период расцвета его население составляло около трех тысяч человек. Однако в 2008-м поселок был упразднен властями республики, так как после закрытия предприятия в нем совсем не осталось жителей.

Четвертый «призрак» в ДФО — бывший поселок подводников Финвал на Камчатке, в котором отпала необходимость после того, как военных решили перебросить поближе к краевому центру. Сейчас туда можно доплыть на катере или долететь на вертолете. Путешественники едут в Финвал, чтобы увидеть заржавевшие корабли, разрушенные дома и старые доты.

Эксперты также рассказали о трех заброшенных местах в европейской части России. Среди них — Хальмер-Ю в Коми, покинутый в 1990-е. Когда-то там нашли уголь и открыли шахту. Позже за ее ликвидацией последовало упразднение поселка, однако периодически он использовался как полигон для военных испытаний.

Примечательно, что один из упомянутых городов-призраков по большей части находится под водой. Речь идет о «русской Атлантиде» — Мологе (Ярославская область), затопленной в 1940-х годах при возведении Рыбинской ГЭС. Тогда местные жители были переселены, а церкви — подорваны, однако сейчас в воде иногда можно увидеть силуэты зданий. При Екатерине II Молога славилась красивыми соборами, библиотеками, богатыми имениями, а также наличием нескольких предприятий.

Одно из заброшенных мест — село Чаронда Вологодской области — все еще отмечено на карте России. Периодически туда приезжают рыбаки и туристы, желающие увидеть разрушенную церковь Иоанна Златоуста и деревянные дома. При этом попасть в Чаронду можно только по воде или на снегоходе по озеру. Некогда богатый город стал постепенно угасать и превращаться в крошечную деревню из-за появления новых торговых путей. В начале XX века в Чаронде жили несколько сотен человек. В 2000-х население сократилось до семи, а в 2015-м село опустело полностью.

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