Названы неочевидные причины непереносимости холода

Профессор Типтон: женщины сильнее мерзнут из-за физиологических особенностей

Если человек постоянно мерзнет и не может согреться, это может быть признаком нарушения в работе щитовидной железы, считают врач-терапевт Сара Джарвис и врач-консультант по выживанию и термической медицине, профессор прикладной физиологии Майк Типтон. Другие, в том числе неочевидные причины непереносимости холода, они назвали изданию Patient.

Джарвис отметила, что ощущение холода часто преследует пациентов с гипотиреозом — заболеванием возникающим из-за нарушений в работе щитовидной железы. Этот же симптом характерен для синдрома Рейно — состояния, при котором в ответ на воздействие холода или стресса возникает спазм сосудов рук. Также он возникает при анемии и фибромиалгии, говорит терапевт.

Повышенная чувствительность к холоду не всегда является признаком болезней, добавил Типтон. По его словам, женщины в холодное время года замерзают и долго не могут согреться из-за физиологических особенностей организма: во-первых, у них более чувствительные сосуды, а во-вторых больше жира. «У женщин в среднем примерно на 10 процентов больше жира, чем у мужчин. Это защищает внутренние органы от холода, но изолирует кожу от внутреннего тепла тела», — объяснил врач.

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