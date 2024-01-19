Неизвестный нанес россиянам сотню ударов ножом и попытался взорвать дом

В Перми неизвестный нанес мужчинам сотню ударов ножом и попытался взорвать дом

В Перми неизвестный расправился с двумя мужчинами и нанес каждому из них не менее 50 ударов ножом, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 17 января в доме на Сергинской улице. Преступник напал на потерпевших и стал наносить им удары в грудь и шею. После этого он разбросал одежду, развел пламя, открыл четыре конфорки газовой плиты и поспешил скрыться.

Около полуночи житель дома заметил задымление в соседней квартире и вызвал спасателей. После того как пожар потушили, были обнаружены мужские тела. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Брянской области россиянин вонзил ножницы в шею сопернику и получил срок.