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11:19, 19 января 2024Наука и техника

Обнаружен неучтенный источник загрязнения атмосферы

Frontiers in Marine Science: донное траление загрязняет атмосферу

Фото: W. Pattyn / Globallookpress.com

Ученые обнаружили, что донное траление является неучтенным значительным источником загрязнения атмосферы углеродом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Специалисты проанализировали сведения о донных тралениях, которые проводились во всем мире в период с 1996 по 2020 год. Они также использовали сложные модели, чтобы подсчитать количество углекислого газа, производимого при этом процессе.

Донное траление представляет собой способ рыбной ловли, когда сеть перемещается по поверхности донного грунта. Было показано, что часть углерода, хранившегося в нарушенных отложениях, превращается в углекислый газ. В новой работе ученые продемонстрировали, что 55-60 процентов углекислого газа, производимого под водой донным тралением, попадает в атмосферу в течение девяти лет.

Кроме того, от 40 до 45 процентов общего количества углерода, вытесненного со дна океана в результате траления, остается в воде, что приводит к еще большему локальному закислению океана. Это в свою очередь наносит ущерб растительному и животному миру и истощает рыбные ресурсы.

Количество углерода, выбрасываемого каждый год при донных тралениях в атмосферу, вдвое превышает ежегодные выбросы от сжигания топлива всего мирового рыболовного флота, состоящего примерно из 4 миллионов судов. Особенно высоки выбросы в Восточно-Китайском, Балтийском, Северном и Гренландском море. Кроме того, основными районами выброса углерода могут быть Юго-Восточная Азия, Бенгальский залив, Аравийское море, некоторые части Европы и Мексиканский залив.

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      Александр Еникеев
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