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20:38, 19 января 2024Силовые структуры

Трое мужчин в российском регионе закрыли подростка в подвале и избивали его

В Запорожской области задержали троих мужчин, державших подростка в подвале

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Запорожской области задержали троих мужчин 20, 23 и 34 лет по обвинению в незаконном лишении свободы 16-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 13 января фигуранты закрыли несовершеннолетнего в подвале, где избили и впоследствии удерживали. Юноше удалось сбежать, после чего он обратился в полицию и к медикам.

На допросе фигуранты дали признательные показания. Их поместили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге избили студента из-за подписки на антифашистские сообщества в соцсетях.

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