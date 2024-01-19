Трое мужчин в российском регионе закрыли подростка в подвале и избивали его

В Запорожской области задержали троих мужчин, державших подростка в подвале

В Запорожской области задержали троих мужчин 20, 23 и 34 лет по обвинению в незаконном лишении свободы 16-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 13 января фигуранты закрыли несовершеннолетнего в подвале, где избили и впоследствии удерживали. Юноше удалось сбежать, после чего он обратился в полицию и к медикам.

На допросе фигуранты дали признательные показания. Их поместили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге избили студента из-за подписки на антифашистские сообщества в соцсетях.