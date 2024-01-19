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10:10, 19 января 2024Силовые структуры

Россиянина посадили на восемь лет за планы воевать на стороне Украины

В Хакасии суд дал 8 лет выходцу с Украины Покусину за приготовление к госизмене

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Хакасия приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы 61-летнего жителя Абакана Игоря Покусина, собиравшегося вступить в военизированное формирование Украины и воевать против Вооруженных Сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным в приготовлении к государственной измене путем перехода на сторону противника.

Суд установил, что Покусин, родившийся в Одессе, позиционировал себя этническим украинцем и выступал против проведения специальной военной операции. Он решил выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне противника.

ФСБ задержала его в аэропорту Красноярска 24 июля 2022 года. Покусин собирался улететь в Астану, а оттуда через Молдавию перебраться на Украину. Через полгода ему вменили обвинение в приготовлении к госизмене.

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      Любовь Ширижик
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