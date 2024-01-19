Полина Гагарина поплавала в купальнике в море

Российская певица Полина Гагарина показала фигуру в откровенном наряде в море. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 36-летняя звезда поплавала в воде в ярком раздельном купальнике в белых, розовых и зеленых оттенках, продемонстрировав частично обнаженное тело с кубиками пресса.

Кроме того, Гагарина распустила светлые волосы и отказалась от косметики на лице. «Без пяти минут Афродита», — иронично подписала она снимок.

Ранее в январе Полина Гагарина показала фигуру в бикини. Поверх наряда знаменитость надела укороченные шорты необычного кроя. Кроме того, звезда примерила солнцезащитные очки.