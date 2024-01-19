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07:40, 20 января 2024Мир

Профсоюзы Финляндии пригрозили остановить авиасообщение из-за забастовки

Профсоюзы Финляндии остановят авиасообщение 1 и 2 февраля из-за забастовки

Фото: Unsplash.com

Профсоюзы Финляндии пригрозили остановить авиасообщение практически во всех аэропортах страны из-за забастовки, которая пройдет 1 и 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления Профсоюза государственных и социальных служащих, Авиационного профсоюза, Ассоциации автомобильной и транспортной промышленности и ряда других.

Отмечается, что забастовка пройдет из-за намерений финского правительства снизить уровень защищенности работников и ослабить действие коллективных договоров.

Как указал председатель Профсоюза государственных и социальных служащих Хокан Экстрем, цели программы властей вытекают из предвыборных манифестов бизнес-сообществ. Профсоюзные организации, по его словам, не могут оставаться в стороне, пока их члены лишены возможности защитить достойные условия труда.

8 января один из заводов немецкого автопроизводителя Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене приостановил работу из-за забастовок фермеров.

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      Марина Совина
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