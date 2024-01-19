Нечаев: ФРГ не посвящает РФ в детали расследования подрыва «Северных потоков»

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя ход расследования диверсии на «Северных потоках», отметил, что Берлин до сих пор не считает необходимым посвящать Россию в его детали, сообщает ТАСС.

«Несмотря на наши многочисленные обращения, власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого здесь расследования этого беспрецедентного теракта в сентябре 2022 года», — заявил он.

По словам дипломата, в связи с этим возникают вопросы, касающиеся беспристрастности и объективности ведущегося расследования. Нечаев добавил, что при этом западные СМИ постоянно вбрасывают различные абсурдные сценарии о взрывах на газопроводах, пытаясь возложить ответственность за произошедшее на разные группы лиц. Он подчеркнул, что все помнят, кто грозился совершить данное преступление и кому это было выгодно.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач намекнул, что взятка в размере шести миллионов долларов за закрытие дела компании Burisma была передана украинской разведке и стала источником финансирования подрыва «Северных потоков».