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21:10, 19 января 2024Мир

Посол в ФРГ прокомментировал ход расследования диверсии на «Северных потоках»

Нечаев: ФРГ не посвящает РФ в детали расследования подрыва «Северных потоков»
СюжетДиверсии в России

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя ход расследования диверсии на «Северных потоках», отметил, что Берлин до сих пор не считает необходимым посвящать Россию в его детали, сообщает ТАСС.

«Несмотря на наши многочисленные обращения, власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого здесь расследования этого беспрецедентного теракта в сентябре 2022 года», — заявил он.

По словам дипломата, в связи с этим возникают вопросы, касающиеся беспристрастности и объективности ведущегося расследования. Нечаев добавил, что при этом западные СМИ постоянно вбрасывают различные абсурдные сценарии о взрывах на газопроводах, пытаясь возложить ответственность за произошедшее на разные группы лиц. Он подчеркнул, что все помнят, кто грозился совершить данное преступление и кому это было выгодно.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач намекнул, что взятка в размере шести миллионов долларов за закрытие дела компании Burisma была передана украинской разведке и стала источником финансирования подрыва «Северных потоков».

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      Марина Совина
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