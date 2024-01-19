Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

Россиянка Аванесян проиграла украинке Костюк в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла украинке Марте Костюк в третьем круге Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 января, и продлилась три сета. Представительница Украины взяла верх со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа и 32 минуты.

Аванесян, которая впервые в карьере дошла до третьего круга Australian Open, находится на 74-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Костюк является 37-й ракеткой мира.

В четвертом круге украинка встретится с победительницей противостояния между россиянкой Марией Тимофеевой и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.