Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
Сегодня
11:00 (Мск)
Томас Мартин Этчеверри
Australian Open (м)
Себастьян Корда
Сегодня
12:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сенегал
Сегодня
20:00 (Мск)
Камерун
Кубок африканских наций|Группа C. 2-й тур
Гвинея
Сегодня
23:00 (Мск)
Гамбия
Кубок африканских наций|Группа C. 2-й тур
Алавес
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|21-й тур
09:26, 19 января 2024Спорт

Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

Россиянка Аванесян проиграла украинке Костюк в третьем круге Australian Open
Элина Аванесян

Элина Аванесян. Фото: Issei Kato / Reuters

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла украинке Марте Костюк в третьем круге Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 19 января, и продлилась три сета. Представительница Украины взяла верх со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа и 32 минуты.

Аванесян, которая впервые в карьере дошла до третьего круга Australian Open, находится на 74-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Костюк является 37-й ракеткой мира.

В четвертом круге украинка встретится с победительницей противостояния между россиянкой Марией Тимофеевой и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Здание сгоревшего в Петербурге склада Wildberries могло быть не застраховано. Чем это обернется для компании?

      В России оценили нехватку работников в одной отрасли

      Уступавшая 1:5 в решающем сете 16-летняя россиянка вышла в четвертый круг AO

      Российский военный рассказал об изменениях в тактике ВСУ

      Эксперт по видеофиксации назвал спорный момент при штрафе за новое нарушение ПДД

      На Украине заявили о плачевной ситуации для ВСУ на левом берегу Днепра

      Раскрыта неожиданная польза от кофе в мороз

      Российскому военному дали срок за самовольное оставление места службы

      Начато расследование после поджога дома участника СВО в российском регионе

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать пороховой завод под Тамбовом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше