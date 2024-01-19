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15:19, 19 января 2024Бывший СССР

Руководитель офиса Зеленского созвонился с главой МИД Венгрии

Руководитель офиса Зеленского Ермак созвонился с главой МИД Венгрии Сийярто

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак созвонился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба офиса.

Уточняется, что Ермак обсудил с Сийярто подготовку запланированной на 29 января встречи, которая пройдет в Ужгороде Закарпатской области. «С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса главы государства», — сказано в заявлении.

Ермак также заявил, что Киев открыт к диалогу по двусторонним отношениям с Будапештом.

Ранее Сийярто заявил, что мнение Будапешта по конфликту на Украине остается неизменным. Венгрия продолжит придерживаться позиции о скорейшем начале мирных переговоров. Глава МИД подчеркнул, что поддержание диалога на высоком уровне с Киевом очень важно, так как это дает надежду на улучшение межгосударственных отношений.

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      Кристина Есикова
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