Жители Севастополя остались без воды из-за подтопления гидроузлов

Жители Севастополя остались без воды из-за подтопления гидроузлов. О временной остановке водоснабжения губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

В один из гидроузлов стала поступать грязная вода. Для организации подачи воды из реки Бельбек на третий гидроузел потребуется около пяти-шести часов. Водоснабжение в городе обещают вернуть в шесть часов вечера.

Из-за паводков также отменили уроки в севастопольских школах. Детские сады в городе работают в прежнем режиме.

Сильные ливни, прошедшие ночью в Севастополе, подтопили десятки домов и участков. В городе создан оперативный штаб. Жители пострадавших районов эвакуированы. Ранее в результате сбоя на энергосети в нескольких районах Севастополя отключали электричество.