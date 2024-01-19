В американском штате отказались исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон не стал исключать экс-президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на будущих выборах. Об этом рассказал представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг, передает РИА Новости.

«Решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. По данным телеканала NBC, за политика выразили готовность проголосовать около половины избирателей.

За второе место борются губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. По словам самого Трампа, он горд результатами голосования.

При этом в конце прошлого года действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний президент считает, что политик в первую очередь угрожает американской демократии.