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14:55, 19 января 2024Силовые структуры

СКР попросил арестовать лидера узбекской диаспоры за оскорбление участников СВО

СКР просит арестовать главу узбекского землячества Усмана Баратова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следственный комитет России (СКР) просит арестовать главу Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова за оскорбление участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий районный суд Москвы.

Ходатайство рассмотрят 19 января.

По данным следствия, в декабре 2023 года лидер узбекской диаспоры разместил в социальной сети публикацию, унижающую достоинство участников специальной военной операции (СВО). По факту произошедшего открыто дело о возбуждении ненависти либо вражды. Данный инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

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      Екатерина Кашурникова
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