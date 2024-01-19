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09:24, 19 января 2024Бывший СССР

Стало известно о потерях ВСУ из-за дружественного огня

Марочко: ВСУ потеряли опорный пункт из-за дружественного огня под Часовым Яром

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли опорный пункт из-за дружественного огня под городом Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В ходе объективного контроля боевых действий в районе населенного пункта Часов Яр выявлен факт "дружественного огня" по позициям украинских боевиков», — заявил он.

Марочко уточнил, что реактивная артиллерия обстреляла населенный пункт Богдановка, где располагались позиции украинской армии. По его словам, ударом был уничтожен опорный пункт с личным составом. Согласно предварительной оценке, ВСУ потеряли мотострелковое подразделение и штатное вооружение.

Ранее участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин объяснил, почему Украина полностью остановила наступление. Как он отметил, Киев намерен выстроить плотную оборону. Матюшин добавил, что ВСУ копируют тактику России, готовясь к тому, что ВС РФ пойдут в наступление на Херсон.

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      Кристина Есикова
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